"Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" и другие результаты 36-го тура АПЛ

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"Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" и другие результаты 36-го тура АПЛ

Представляем результаты 36-го тура АПЛ.

"Саутгемптон" – "Борнмут" 2:1

Голы: Тадич, 25 - 1:0, Кинг, 45 - 1:1, Тадич, 54 - 2:1

"Саутгемптон": Маккарти, Худт, Йосида, Бертран, Беднарек, Лемина, Ромеу, Редмонд (Лонг, 59), Тадич (Уорд-Проуз, 87), Соареш, Остин (Хейбьерг, 72).

"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Кук, Гослинг (Серман, 72), Фрэйзер, Кинг, Уилсон (Дефо, 64), Муссе (Айб, 64).

Предупреждения: Кук (4), Беднарек (47), Уорд-Проуз (89).


"Ньюкасл" – "Вест Бромвич" 0:1

Гол: Филлипс, 29 - 0:1

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт (Мерфи, 58), Кенеди, Ритчи, Шелви, Диаме, Йедлин, Перес (Хоселу, 78), Гэйл (Слимани, 65).

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Гиббс, Ньом, Хегази, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн (Эванс, 90), Родригес (Крыховяк, 77), Рондон.

Предупреждения: Ливермор (37), Ньом (45), Диаме (68), Макклейн (82).


"Хаддерсфилд" – "Эвертон" 0:2

Голы: Тосун, 39 - 0:1, Гуйе, 77 - 0:2

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Конголо, Хадерджонай, Шиндлер, Хогг (Мэлоун, 62), Муй, Притчард, ван Ла Парра (Депуатр, 75), Мунье, Кванер (Биллинг, 59).

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Бейнс, Коулмэн, Джагелка, Гуйе, Шнайдерлин, Влашич (Фунес Мори, 75), Уолкотт, Тосун (Ньяссе, 72), Руни (Дэвис, 63).

Предупреждение: Хогг (50).


"Кристал Пэлас" – "Лестер" 5:0

Голы: Заа, 17 - 1:0, Макартур, 38 - 2:0, Лофтус-Чик, 81 - 3:0, ван Анхолт, 84 - 4:0, Бентеке (пен), 90 - 5:0

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Сако, Заа, Макартур (Шлупп, 83), Таунсенд (Бентеке, 86), Кабай, Лофтус-Чик (Ли Чун Юн, 86), Миливоевич.

"Лестер": Хэймер, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Марез, Олбрайтон, Ндиди (Драгович, 51), Чоудури (Адриен Силва, 46), Грэй, Ихеаначо, Варди.

Предупреждения: Кабай (53), Адриен Силва (77).

Удаление: Олбрайтон (56).


"Бернли" – "Брайтон" 0:0

"Бернли": Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон (Нкуду, 72), Корк, Вествуд (Хендрик, 81), Гудмундссон, Вуд (Воукс, 66), Барнс.

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор (Скелотто, 89), Данк, Стивенс, Кайяль, Кнокерт, Гросс, Искьердо (Марч, 85), Ульоа (Мюррей, 67).

Предупреждения: Стивенс (41), Мюррей (72). | http://soccernews.ru 

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Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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