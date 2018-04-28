"Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" и другие результаты 36-го тура АПЛ
Представляем результаты 36-го тура АПЛ.
"Саутгемптон" – "Борнмут" 2:1
Голы: Тадич, 25 - 1:0, Кинг, 45 - 1:1, Тадич, 54 - 2:1
"Саутгемптон": Маккарти, Худт, Йосида, Бертран, Беднарек, Лемина, Ромеу, Редмонд (Лонг, 59), Тадич (Уорд-Проуз, 87), Соареш, Остин (Хейбьерг, 72).
"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Кук, Гослинг (Серман, 72), Фрэйзер, Кинг, Уилсон (Дефо, 64), Муссе (Айб, 64).
Предупреждения: Кук (4), Беднарек (47), Уорд-Проуз (89).
"Ньюкасл" – "Вест Бромвич" 0:1
Гол: Филлипс, 29 - 0:1
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт (Мерфи, 58), Кенеди, Ритчи, Шелви, Диаме, Йедлин, Перес (Хоселу, 78), Гэйл (Слимани, 65).
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Гиббс, Ньом, Хегази, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн (Эванс, 90), Родригес (Крыховяк, 77), Рондон.
Предупреждения: Ливермор (37), Ньом (45), Диаме (68), Макклейн (82).
"Хаддерсфилд" – "Эвертон" 0:2
Голы: Тосун, 39 - 0:1, Гуйе, 77 - 0:2
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Конголо, Хадерджонай, Шиндлер, Хогг (Мэлоун, 62), Муй, Притчард, ван Ла Парра (Депуатр, 75), Мунье, Кванер (Биллинг, 59).
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Бейнс, Коулмэн, Джагелка, Гуйе, Шнайдерлин, Влашич (Фунес Мори, 75), Уолкотт, Тосун (Ньяссе, 72), Руни (Дэвис, 63).
Предупреждение: Хогг (50).
"Кристал Пэлас" – "Лестер" 5:0
Голы: Заа, 17 - 1:0, Макартур, 38 - 2:0, Лофтус-Чик, 81 - 3:0, ван Анхолт, 84 - 4:0, Бентеке (пен), 90 - 5:0
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Сако, Заа, Макартур (Шлупп, 83), Таунсенд (Бентеке, 86), Кабай, Лофтус-Чик (Ли Чун Юн, 86), Миливоевич.
"Лестер": Хэймер, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Марез, Олбрайтон, Ндиди (Драгович, 51), Чоудури (Адриен Силва, 46), Грэй, Ихеаначо, Варди.
Предупреждения: Кабай (53), Адриен Силва (77).
Удаление: Олбрайтон (56).
"Бернли" – "Брайтон" 0:0
"Бернли": Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон (Нкуду, 72), Корк, Вествуд (Хендрик, 81), Гудмундссон, Вуд (Воукс, 66), Барнс.
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор (Скелотто, 89), Данк, Стивенс, Кайяль, Кнокерт, Гросс, Искьердо (Марч, 85), Ульоа (Мюррей, 67).
Предупреждения: Стивенс (41), Мюррей (72). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28