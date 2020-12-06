"Кристал Пэлас" разгромил "Вест Бромвич"

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"Кристал Пэлас" разгромил "Вест Бромвич""Вест Бромвич Альбион" дома крупно проиграл "Кристал Пэлас".

Матч на стадионе Хоторнс закончился со счетом 1:5.

После этого матча хозяева остались на предпоследней строчке в таблице АПЛ, набрав всего 6 очков.
Лондонцы с 16 очками занимают 11 место. От зоны еврокубков их отделяет только 2 балла.

"Вест Бромвич" – "Кристал Пэлас" – 1:5 (1:1)
Голы: 0:1 – Ферлонг, 8 (в свои ворота; 1:1 – Галлахер, 30; 1:2 – Заха,
1:3 – Бентеке, 59; 1:4 – Заха, 68; 1:5 – Бентеке, 82.
Удаление: Перейра, 34 (Вест Бромвич)

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