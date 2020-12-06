"Кристал Пэлас" разгромил "Вест Бромвич"
"Вест Бромвич Альбион" дома крупно проиграл "Кристал Пэлас".
Матч на стадионе Хоторнс закончился со счетом 1:5.
После этого матча хозяева остались на предпоследней строчке в таблице АПЛ, набрав всего 6 очков.
Лондонцы с 16 очками занимают 11 место. От зоны еврокубков их отделяет только 2 балла.
"Вест Бромвич" – "Кристал Пэлас" – 1:5 (1:1)
Голы: 0:1 – Ферлонг, 8 (в свои ворота; 1:1 – Галлахер, 30; 1:2 – Заха,
1:3 – Бентеке, 59; 1:4 – Заха, 68; 1:5 – Бентеке, 82.
Удаление: Перейра, 34 (Вест Бромвич)
Читайте также: Рахим Стерлинг установил рекорд АПЛ | http://soccernews.ru
главное
-
Дембеле снова травмировался
-
Флик – лучший клубный тренер 2020 года, Дешам – лучший тренер сборной (IFFHS)
-
Дриусси выразил громкое недовольство своим положением в "Зените"
-
Месси, Левандовски и Роналду попали в символическую сборную 2020 года по версии IFFHS
-
Тренер "Фрайбурга" рассказал, почему редко выпускает на поля Гуса Тиля
Лента новостей
-
РПЛ не допустит снятия "Тамбова" в этом сезоне
-
Джермейн Дефо провел 800-й матч в карьере
-
Погба рассказал, как перенес коронавирус
-
"Кристал Пэлас" разгромил "Вест Бромвич"
-
"Монако" Головина уступил "Лиллю"
-
"Ростов" дома проиграл "Уфе"
-
Дембеле снова травмировался
-
Зобнин сказал с какой сборной не хотел бы играть в отборе к ЧМ-2022
-
Кристиан Нобоа поделился мнением о причинах неудач российских клубов в еврокубках
-
Флик – лучший клубный тренер 2020 года, Дешам – лучший тренер сборной (IFFHS)
-
Малафеев отреагировал на резкое высказывание Дриусси о возможном уходе из "Зенита"
-
Два игрока сборной Англии были замечены с алкоголем в ресторане
-
Мата хочет видеть Месси в "Манчестер Юнайтед"
-
Леонардо прокомментировал слова Неймара о желании видеть Месси в ПСЖ
-
Де Брюйне признан лучшим плеймейкером 2020 года по версии IFFHS
-
ПСЖ расстался с воспитанником "Реала"
-
Дриусси выразил громкое недовольство своим положением в "Зените"
-
Месси, Левандовски и Роналду попали в символическую сборную 2020 года по версии IFFHS
-
Нойер в пятый раз стал вратарем года по версии IFFHS
-
Тренер "Фрайбурга" рассказал, почему редко выпускает на поля Гуса Тиля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18