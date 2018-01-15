"Кристал Пэлас" сделал предложение по форварду "Фиорентины"

"Кристал Пэлас" хочет купить нападающего "Фиорентины" Хуму Эль-Бабакара, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб предлагает за 24-летнего сенегальца 17 миллионов евро и эта сумма устраивает "фиалок".

В этом сезоне Эль-Бабакар сыграл за "Фиорентину" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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