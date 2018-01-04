"Кристал Пэлас" сделал предложение по хавбеку "Лилля"

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"Кристал Пэлас" сделал предложение по хавбеку "Лилля"

"Кристал Пэлас" претендует на полузащитника "Лилля" Ибраима Амаду, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "орлы" хотят купить 24-летнего камерунца во время зимнего трансферного окна и уже предложили за него 18 миллионов евро.

В этом сезоне Амаду сыграл за "Лилль" 17 матчей, результативными действиями не отличался. 

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