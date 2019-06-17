"Кристал Пэлас" снова отказал "Манчестер Юнайтед" в покупке Уана-Биссака

"Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Кристал Пэлас" Аарона Уан-Биссаку. Об этом сообщает Sky Sports.

"МЮ" предложил за футболиста 37 миллионов евро плюс 17 бонусом, ранее "красные дьяволы" предлагали за него 40 млн, однако клуб отказался.

Лондонцы заявили, что готовы продать защитника не менее, чем за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Уан-Биссак участвовал в 35 матчах В АПЛ, отметившись 3 ассистами.

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