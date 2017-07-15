"Кристал Пэлас" согласовал трансфер Мартинса Инди
Защитник "Порту" Бруно Мартинс Инди, скорее всего, продолжит карьеру в "Кристал Пэлас", сообщает The Times.
По сведениям издания, лондонский клуб уже согласовал трансфер голландца. Сумма сделки составит 14,3 миллионов евро.
Напомним, что прошлый сезон 25-летний Мартинс Инди провёл на правах аренды в "Сток Сити", сыграл 37 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24