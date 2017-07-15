"Кристал Пэлас" согласовал трансфер Мартинса Инди

Защитник "Порту" Бруно Мартинс Инди, скорее всего, продолжит карьеру в "Кристал Пэлас", сообщает The Times.

По сведениям издания, лондонский клуб уже согласовал трансфер голландца. Сумма сделки составит 14,3 миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон 25-летний Мартинс Инди провёл на правах аренды в "Сток Сити", сыграл 37 матчей и забил 1 гол.

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