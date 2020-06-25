"Кристал Пэлас" стал автором сомнительного достижения

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"Кристал Пэлас" стал автором сомнительного достижения

"Кристал Пэлас" провально сыграл в матче 31-го тура АПЛ против "Ливерпуля", который завершился разгромной победой "красных" со счётом 4:0.

Как сообщает Opta, "орлы" за 90 минут игры ни разу не коснулись мяча на половине поля соперника.

Это первый подобный случай в истории Премьер-лиги за время подсчёта такой статистики (начиная с сезона 2008/09).

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