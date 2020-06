"Кристал Пэлас" стал автором сомнительного достижения

"Кристал Пэлас" провально сыграл в матче 31-го тура АПЛ против "Ливерпуля", который завершился разгромной победой "красных" со счётом 4:0.

Как сообщает Opta, "орлы" за 90 минут игры ни разу не коснулись мяча на половине поля соперника.

Это первый подобный случай в истории Премьер-лиги за время подсчёта такой статистики (начиная с сезона 2008/09).

0 - Crystal Palace failed to record a single touch in the opposition box against Liverpool, the first side to do so in a Premier League match since Opta have full data for this statistic (2008-09). Distancing. pic.twitter.com/RwP8BUul3E