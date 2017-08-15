"Кристал Пэлас" теряет ключевого вингера

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа получил травму колена в матче 1-го тура АПЛ против "Хаддерсфилда", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, сроки восстановления 25-летнего ивуарийца составят порядка четырёх недель.

Таким образом, Заа пропустит матчи АПЛ против "Ливерпуля", "Суонси" и "Бернли", а также поединок Кубка Лиги с "Ипсвичем".

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