"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" - 0:1 (обзор)

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"Кристал Пэлас" - "Тоттенхэм" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 28-го тура английской Премьер-Лиги, в котором "Тоттенхэм" в гостях выиграл у "Кристал Пэлас".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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