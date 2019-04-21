"Кристал Пэлас" требует 90 миллионов евро за трансферную цель ПСЖ

Теги псжкристал пэласуилфрид заатрансферы

"Кристал Пэлас" требует 90 миллионов евро за трансферную цель ПСЖ

"Кристал Пэлас" определился с трансферной стоимостью ивуарийского полузащитника Уилфрида Заа, который входит в сферу интересов ПСЖ, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб оценивает футболиста в 90 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Тоттенхэма", "Арсенала", дортмундской "Боруссии" и "Интера".

В нынешнем сезоне 26-летний Заа провел за "Кристал Пэлас" 32 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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