"Кристал Пэлас" требует за Заа более 100 миллионов евро

Теги кристал пэласуилфрид заа

"Кристал Пэлас" требует за Заа более 100 миллионов евро

"Кристал Пэлас" определился с ценой на ивуарийского нападающего Уилфрида Заа, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб оценил футболиста в 112 миллионов евро. При этом "орлы" не заинтересованы в варианте с обменом на другого игрока. Главным претендентом на форварда является "Арсенал".

В минувшем сезоне 26-летний Заа провел за "Кристал Пэлас" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее он играл за "Манчестер Юнайтед". Контракт форварда с клубом действует до лета 2023 года.

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