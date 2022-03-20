"Кристал Пэлас" уничтожил "Эвертон" в Кубке Англии

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"Кристал Пэлас" уничтожил "Эвертон" в Кубке Англии

Фото: инстаграм "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка Англии "Кристал Пэлас" разгромил "Эвертон" со счетом 4:0 и пробился в полуфинал.

Победу лондонскому клубу принесли голы Марка Гехи, Жана-Филиппа Матета, Уилфрида Заа и Уилла Хьюза.

"Кристал Пэлас" – "Эвертон" - 4:0 (2:0)
Голы: Гехи, 25 - 1:0, Матета, 41 - 2:0, Заа, 79 - 3:0, Хьюз, 87 - 4:0

"Кристал Пэлас": Батленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Хьюз, 83), Эзе (Миливоевич, 71), Галлахер, Олисе (Бентеке, 83), Заа, Матета (Эдуар, 71).

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн (Ивоби, 73), Годфри, Кин, Холгейт, Кенни (Кэлверт-Льюин, 46), Андре Гомеш, Дукуре, Таунсенд (Грэй, 17), Ришарлисон, Гордон.

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