"Кристал Пэлас" – "Уотфорд" - 2:1 (обзор)

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"Кристал Пэлас" – "Уотфорд" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 17-го тура чемпионата Англии между "Кристал Пэласом" и "Уотфордом" (2:1).

Видео: "Кристал Пэлас" – "Уотфорд".

 

Не пропустите: Два мяча в концовке принесли "Кристал Пэласу" победу над "Уотфордом". | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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