"Кристал Пэлас" упустил победу над "Брайтоном"

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"Кристал Пэлас" упустил победу над "Брайтоном"

В матче 5-го тура английской Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" на своем поле сыграл вничью с "Брайтоном" со счетом 1:1. В первом тайме счет с пенальти открыл Уилфрид Заа, а в компенсированное время второго тайма гостей от поражения спас Алексис Мак Аллистер.

"Кристал Пэлас" поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Брайтон" остался на 16-й позиции.

"Кристал Пэлас" Лондон – "Брайтон" Брайтон - 1:1 (1:0)
Голы: Заа, 19 (с пенальти) - 1:0, Мак Аллистер, 90 - 1:1

"Кристал Пэлас": Гуаита, Митчелл, Кэйхилл, Уорд, Ридевалд, Макартур, Шлупп (Бентеке, 88), Таунсенд, Куяте, Заа, Батшуайи (Миливоевич, 83).

"Брайтон": Райан, Берн (Гросс, 82), Данк, Уайт, Лэмпти, Марч, Лаллана (Мак Аллистер, 78), Троссард (Коннолли, 78), Биссума, Уэбстер, Мопе.

Удаление: Данк (90+3).

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