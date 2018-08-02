"Кристал Пэлас" усилился хавбеком "Вест Хэма"

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"Кристал Пэлас" усилился хавбеком "Вест Хэма"

"Кристал Пэлас" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Вест Хэма" Шейху Куяте.

Сумма трансфера составила 10,7 миллионов евро. 28-летний сенегалец заключил с "орлами" контракт до 2022 года.

Куяте выступал за "Вест Хэм" с 2014 года, сыграл 147 матчей и забил 15 голов. 

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