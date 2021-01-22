"Кристал Пэлас" усилился лучшим бомбардиром "Майнца"
Нападающий "Майнца" Жан-Филипп Матета перешёл в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.
"Орлы" взяли 23-летнего футболиста в аренду до июня 2022 года за 3,5 миллиона евро с опцией последующего выкупа.
СМИ пишут, что выкупить французского форварда "Пэлас" сможет за 15 миллионов.
Матета в текущем сезоне являлся лучшим бомбардиром "Майнца" с 10 голами в 17 матчах.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Борнмут
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|18
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