"Кристал Пэлас" усилился лучшим бомбардиром "Майнца"

Теги кристал пэласмайнц 05жан-филипп матетатрансферы

"Кристал Пэлас" усилился лучшим бомбардиром "Майнца"

Нападающий "Майнца" Жан-Филипп Матета перешёл в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

"Орлы" взяли 23-летнего футболиста в аренду до июня 2022 года за 3,5 миллиона евро с опцией последующего выкупа.

СМИ пишут, что выкупить французского форварда "Пэлас" сможет за 15 миллионов.

Матета в текущем сезоне являлся лучшим бомбардиром "Майнца" с 10 голами в 17 матчах. 

Не пропустите: "Краснодар" хочет купить лучшего бомбардира чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ТОП-5 моментов в карьере Уэйна Руни

ТОП-5 моментов в карьере Уэйна Руни

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов