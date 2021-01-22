"Кристал Пэлас" усилился лучшим бомбардиром "Майнца"

Нападающий "Майнца" Жан-Филипп Матета перешёл в "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт клуба.

"Орлы" взяли 23-летнего футболиста в аренду до июня 2022 года за 3,5 миллиона евро с опцией последующего выкупа.

СМИ пишут, что выкупить французского форварда "Пэлас" сможет за 15 миллионов.

Матета в текущем сезоне являлся лучшим бомбардиром "Майнца" с 10 голами в 17 матчах.

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