"Кристал Пэлас" впервые в истории повёл в счёте в матче АПЛ против "Манчестер Юнайтед"

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" на своём поле принимает "Манчестер Юнайтед".

На 11-й минуте матча "орлы" открыли счёт благодаря голу Андроса Таунсенда.

Таким образом, как сообщает Opta, "Кристал Пэлас" впервые в своей истории повёл в счёте в матче АПЛ против "МЮ".

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