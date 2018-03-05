"Кристал Пэлас" впервые в истории повёл в счёте в матче АПЛ против "Манчестер Юнайтед"

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"Кристал Пэлас" впервые в истории повёл в счёте в матче АПЛ против "Манчестер Юнайтед"

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" на своём поле принимает "Манчестер Юнайтед".

На 11-й минуте матча "орлы" открыли счёт благодаря голу Андроса Таунсенда.

Таким образом, как сообщает Opta, "Кристал Пэлас" впервые в своей истории повёл в счёте в матче АПЛ против "МЮ".

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Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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