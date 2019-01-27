"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии

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"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Кристал Пэлас" победил "Тоттенхэм Хотспур" и завоевал путевку в следующую стадию турнира. Победу "орлам" принесли голы Коннора Уикхэма и Эндроса Таунсенда.

"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм" - 2:0 (2:0)
Голы: Уикхэм, 9 - 1:0, Таунсенд, 34 (с пенальти) - 2:0

"Кристал Пэлас": Сперони, Келли, ван Анхолт, Уорд, Дэнн, Майер (Миливоевич, 79), Шлупп, Таунсенд (Айю, 88), Куяте, Заа, Уикхэм (Бентеке, 70).

"Тоттенхэм": Гассанига, Санчес, Вертонген (Ламела, 46), Уокер-Питерс, Фойт, Лукас Моура (Стерлинг, 81), Дайер (Ваньяма, 63), Нкуду, Скипп, Триппьер, Льоренте.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад "Тоттенхэм" вылетел из Кубка английской лиги, проиграв "Челси".

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