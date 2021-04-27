"Кристал Пэлас" выбирает между Лэмпардом и Виейра

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"Кристал Пэлас" выбирает между Лэмпардом и Виейра

Фото инстаграм Фрэнка Лэмпарда

"Кристал Пэлас" занимается поиском нового главного тренера на замену Рою Хождсону.

По информации журналиста Николо Скиры, 73-летний наставник может уйти с поста по окончании этого сезона. Предположительно, он завершит карьеру.

Главными кандидатами на должность тренера "орлов" являются Фрэнк Лэмпард и Патрик Виейра.

Последним местом работы англичанина был "Челси", а француза - "Ницца".

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