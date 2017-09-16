"Кристал Пэлас" выдал худший старт в истории АПЛ

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" дома уступил "Саутгемптону" со счетом 0:1.

Проиграв в пятый раз в пяти матчах с разницей мячей 0-8, "орлы" показали худший старт в истории Премьер-лиги.

Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для нового главного тренера "Кристал Пэлас" Роя Ходжсона.

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