"Кристал Пэлас" вырвал у "Брайтона" победу в концовке матча

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"Кристал Пэлас" вырвал у "Брайтона" победу в концовке матчаЗавершился последний матч 25 тура АПЛ. "Брайтон" на своем поле принимал "Кристал Пэлас" и проиграл со счетом 1:2. Матч имел драматичную развязку. Все шло к ничьей 1:1, но на последней из 5 добавленных арбитром минут Бентеке переиграл вратаря и принес "орлам" победу. Хозяева остались на 16 строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. У "Кристал Пэлас" в активе 32 балла и 13 место в чемпионате.

"Брайтон" - "Кристал Пэлас" 1:2 (0:1)

Голы: Матета, 28 - 0:1, Велтман, 55 - 1:1, Бентеке, 90+5 - 1:2

"Брайтон": Санчес, Велтман, Данк, Уайт, Берн, Мак Аллистер (Лаллана, 68), Гросс (Джаханбахш, 81), Альсате (Уэлбек, 46), Биссума, Троссард, Мопе.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Кэйхилл, Митчелл, Ридевалд, Таунсенд, Куяте, Миливоевич, Эзе (Маккарти, 90), Матета (Бентеке, 75), Айю.

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