"Кристал Пэлас" вырвал у "Брайтона" победу в концовке матча
Завершился последний матч 25 тура АПЛ. "Брайтон" на своем поле принимал "Кристал Пэлас" и проиграл со счетом 1:2. Матч имел драматичную развязку. Все шло к ничьей 1:1, но на последней из 5 добавленных арбитром минут Бентеке переиграл вратаря и принес "орлам" победу. Хозяева остались на 16 строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. У "Кристал Пэлас" в активе 32 балла и 13 место в чемпионате.
"Брайтон" - "Кристал Пэлас" 1:2 (0:1)
Голы: Матета, 28 - 0:1, Велтман, 55 - 1:1, Бентеке, 90+5 - 1:2
"Брайтон": Санчес, Велтман, Данк, Уайт, Берн, Мак Аллистер (Лаллана, 68), Гросс (Джаханбахш, 81), Альсате (Уэлбек, 46), Биссума, Троссард, Мопе.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Кэйхилл, Митчелл, Ридевалд, Таунсенд, Куяте, Миливоевич, Эзе (Маккарти, 90), Матета (Бентеке, 75), Айю.
Читайте также: Игроки АПЛ будут сидеть на карантине 10 дней карантина после возвращения из-за границы | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Проблемы "Ливерпуля" продолжаются, в "Тоттенхэме" тоже спад, а "Манчестер Сити" снова победил: все результаты 25-го тура АПЛ
-
Осечки "Барселоны" и "Атлетико", "Реал" играет вторым составом, а "Севилья" уже в тройке: все результаты 24-го тура Ла Лиги
-
Голевая перестрелка в Бергамо, разгром в "миланском дерби" и осечка "Ромы": все результаты 23-го тура Серии А
-
Нобель Арустамян: "Еременко покинет "Ростов""
-
"Фиорентина" отметила усердную работу Кокорина на тренировке
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 февраля
-
Проблемы "Ливерпуля" продолжаются, в "Тоттенхэме" тоже спад, а "Манчестер Сити" снова победил: все результаты 25-го тура АПЛ
-
Осечки "Барселоны" и "Атлетико", "Реал" играет вторым составом, а "Севилья" уже в тройке: все результаты 24-го тура Ла Лиги
-
Голевая перестрелка в Бергамо, разгром в "миланском дерби" и осечка "Ромы": все результаты 23-го тура Серии А
-
"Кристал Пэлас" вырвал у "Брайтона" победу в концовке матча
-
"Севилья" на выезде одержала победу над "Осасуной"
-
2
"Ювентус" дома разгромил "Кротоне". У Роналду - дубль
-
Нобель Арустамян: "Еременко покинет "Ростов""
-
Винисиус хочет играть за "Реал" до конца карьеры
-
"Интер" и "Милан" поспорят за хавбека "Лилля"
-
1
"Фиорентина" отметила усердную работу Кокорина на тренировке
-
Моуринью признался, что в "Тоттенхэме" есть проблемы
-
1
Ферлан Менди: "В детстве мне могли ампутировать ногу"
-
Тухель высказался по поводу предстоящего матча с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
Игроки АПЛ будут сидеть на карантине 10 дней, после возвращения из-за границы
-
Диего Коста может продолжить карьеру в "Сан-Паулу"
-
Денис Колодин вошел в тренерский штаб клуба из Казахстана
-
1
"Заря" продолжает свою победную серию, "Шахтер" почти догнал "Динамо", а у "Мариуполя" затянулся спад: все результаты 15-го тура УПЛ
-
"Краснодар" взял защитника в аренду у "Монпелье"
-
Диего Симеоне оценил соперника в предстоящем матче Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18