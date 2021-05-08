"Кристал Пэлас" взял верх над "Шеффилд Юнайтед"

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В рамках 35-го тура АПЛ "Кристал Пэлас" добыл выездную победу над "Шеффилд Юнайтед" со счётом 2:0.

"Орлы" выиграли благодаря голам Кристиана Бентеке и Эберечи Эзе в начале и концовке матча.

"Шеффилд Юнайтед" – "Кристал Пэлас" - 0:2

Голы: 0:1 – 2 Бентеке, 0:2 – 88 Эзе.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Башем, Иган, Болдок, Флек, Берге (Осборн, 60), Берк (Jebbison, 65), Норвуд, Брайан (Ландстрем, 80), Макголдрик.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Уорд, Митчелл, Шлупп (Ридевалд, 71), Таунсенд (Айю, 75), Куяте, Эзе, Миливоевич, Заа, Бентеке.

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