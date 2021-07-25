"Кристал Пэлас" заплатит 22 миллиона евро за защитника сборной Дании



Фото: инстаграм Йоакима Андерсена/Автор неизвестен

Защитник "Лиона" и сборной Дании Йоаким Андерсен станет игроком лондонского "Кристал Пэлас", сообщает Bt.dk.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 22 миллиона евро. Сумма может вырасти еще на пять миллионов евро за счет бонусов.

25-летний Андерсен в прошлом сезоне выступал за "Фулхэм", провел за клуб 31 матч и забил один. В составе сборной Дании он дошел до полуфинала чемпионата Европы.

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