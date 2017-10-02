Кристанте и Гальярдини вызваны в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура вызвал в расположение национальной команды двух полузащитников - Брайана Кристанте из "Аталанты" и Роберто Гальярдини из "Интера".

Вышеупомянутые футболисты призваны заменить травмированных Марко Верратти и Лоренцо Пеллегрини.

Напомним, что 6 октября Италия сыграет с Македонией, а 9 октября - с Албанией.

Не пропустите: Верратти не поможет Италии в заключительных матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира. | http://soccernews.ru