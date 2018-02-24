Кристенсен может стать капитаном "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте высоко отозвался о защитнике своей команды Андреасе Кристенсене.

"Лично я уже забыл его ошибку в матче с "Барселоной". Любой футболист в течение карьеры может совершить кучу оплошностей. Кристенсен проводит превосходный сезон, показывая, что он здорово возмужал. Я доверяю ему. Думаю, Андреас не только настоящее, но и будущее "Челси". Он может стать капитаном команды" - приводит слова Конте Sky Sports.

В этом сезоне 21-летний Кристенсен сыграл за "Челси" 31 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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