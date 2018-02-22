Кристенсен обвинил в голе "Барселоны" Фабрегаса

Защитник лондонского "Челси" Андреас Кристенсен обвинил в пропущенном голе от каталонской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов своего партнера по команде Сеска Фабрегаса.

Как информирует sport.es, который ссылается на британскую прессу, сразу же по окончанию игры с "сине-гранатовыми" 21-летний бек предъявил претензии своему более опытному партнеру. По мнению Кристенсена, именно Фабрегас не доработал до конца в эпизоде, когда передачу на него от датчанина перехватил капитан "Барсы" Андрес Иньеста, впоследствии отдавший голевой пас на Лионеля Месси.

Напомним, Азар поделился ожиданиями от ответного матча с "Барселоной".