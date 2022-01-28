Кристенсен огласил "Челси" свои требования по зарплате

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Кристенсен огласил "Челси" свои требования по зарплате

Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

Центральный защитник "Челси" Андреас Кристенсен хочет зарабатывать 14,4 миллиона евро по новому контракту с клубом.

По информации журналиста Кристиана Фалька, такие требования неприемлемы для "синих", поэтому сторонам не удаётся договориться о продлении соглашения.

За ситуацией с будущим 25-летнего датчанина внимательно следят "Бавария" и "Барселона". Мюнхенцы на сегодняшний день считаются фаворитами в борьбе за игрока.

В текущем сезоне Кристенсен сыграл 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Летом он может стать свободным агентом.

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