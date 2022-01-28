Кристенсен огласил "Челси" свои требования по зарплате
Фото инстаграм Андреаса Кристенсена
Центральный защитник "Челси" Андреас Кристенсен хочет зарабатывать 14,4 миллиона евро по новому контракту с клубом.
По информации журналиста Кристиана Фалька, такие требования неприемлемы для "синих", поэтому сторонам не удаётся договориться о продлении соглашения.
За ситуацией с будущим 25-летнего датчанина внимательно следят "Бавария" и "Барселона". Мюнхенцы на сегодняшний день считаются фаворитами в борьбе за игрока.
В текущем сезоне Кристенсен сыграл 21 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Летом он может стать свободным агентом.
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|Команда
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|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
|27
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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