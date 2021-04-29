Кристенсен определился со своим будущим в "Челси"

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Кристенсен определился со своим будущим в "Челси"

Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

Центральный защитник "Челси" Андреас Кристенсен готов остаться в лондонском клубе и продлить действующий контракт.

"Мы ещё не вели переговоры, но я уже давно здесь, и для меня это как второй дом. Дания всегда будет моей родиной так же, как "Челси" всегда будет моим домом", - цитирует 25-летнего футболиста The Athletic.

Соглашение между игроком и клубом истекает 30 июня 2022 года. Ранее датчанин думал о смене команды из-за дефицита практики.

В текущем сезоне Кристенсен сыграл за "Челси" 23 матча, результативными действиями не отличался.

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