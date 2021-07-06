Кристенсен поделился ожиданиями от матча против сборной Англии в полуфинале Евро-2020

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Кристенсен поделился ожиданиями от матча против сборной Англии в полуфинале Евро-2020Фото: инстаграм Кристенсена/Автор неизвестен

Футболист сборной Дании и "Челси" Андреас Кристенсен высказался перед матчем против сборной Англии в полуфинале чемпионата Европы.

"Стадион "Уэмбли" отведен для важных матчей. Как вы знаете, на этот раз там будет совсем немного датчан. Мы будем в явном меньшинстве, придется это учитывать.

С нетерпением ждем матча, хотя будет тяжело. Постараемся заставить целый стадион замолчать", – заявил защитник.

Сборная Дании сыграет против сборной Англии завтра, 7 июля, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.

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