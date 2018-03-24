Защитник "Челси" Андреас Кристенсен покинул расположение сборной Дании.

Как сообщает Daily Mail, тренерский штаб сборной во главе с Аге Хариеде принял решение отпустить футболиста, из-за его физического состояния. По словам наставника игрок выглядит уставшим и он не хочет рисковать его здоровьем.

Напомним, что 22 марта сборная Дании переиграла Панаму (1:0).

Читайте также: Кристенсен может стать капитаном "Челси". | http://soccernews.ru