Кристенсен сделал выбор между "Барселоной" и "Баварией"

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Кристенсен сделал выбор между "Барселоной" и "Баварией"

Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

Центральный защитник лондонского "Челси" Андреас Кристенсен собирается продолжить карьеру в Ла Лиге.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, 25-летний футболист решил присоединиться к "Барселоне", несмотря на предложение от "Баварии".

В стане "синих" уверены, что датчанин выберет "блауграну" - об этом говорят как в руководстве, так и в раздевалке команды.

Напомним, что в конце июня Кристенсен станет свободным агентом в связи с истечением контракта с "Челси".

Не пропустите: Кристенсен не перейдет в другой клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
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