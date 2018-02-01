Кристенсен выбыл на неопределённый срок

Датский защитник "Челси" Андреас Кристенсен получил травму в матче 25-го тура АПЛ против "Борнмута".

"У Кристенсена проблемы с задней поверхностью бедра, но пока не могу сказать, насколько серьёзно повреждение. Нам необходимо подождать пару дней, пока не будет проведено обследование" - цитирует главного тренера "синих" Антонио Конте официальный сайт клуба.

В этом сезоне 21-летний Кристенсен сыграл за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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