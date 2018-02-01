Кристенсен выбыл на неопределённый срок

Теги челсиантонио контеандреас кристенсен

Кристенсен выбыл на неопределённый срок

Датский защитник "Челси" Андреас Кристенсен получил травму в матче 25-го тура АПЛ против "Борнмута".

"У Кристенсена проблемы с задней поверхностью бедра, но пока не могу сказать, насколько серьёзно повреждение. Нам необходимо подождать пару дней, пока не будет проведено обследование" - цитирует главного тренера "синих" Антонио Конте официальный сайт клуба.

В этом сезоне 21-летний Кристенсен сыграл за "Челси" 29 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" теряет Феллаини. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
19 Сток Сити 24 23
20 Вест Бромвич Альбион 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов