Кристиан Дзаккардо продолжит карьеру в Мальте

Теги хамрун спартанскристиан дзаккардо

Кристиан Дзаккардо продолжит карьеру в Мальте

Бывший защитник сборной Италии Кристиан Дзаккардо стал игроком "Хамрун Спартанс", об этом сообщает официальная страница мальтийского клуба в соцсети Facebook.

35-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "Хамрун Спартанс" контракт до лета 2018 года.

Последним клубом Дзаккардо была "Виченца". Также чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии известен по выступлениям за "Палермо", "Вольфсбург" и "Милан".

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