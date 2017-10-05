Кристиан Дзаккардо продолжит карьеру в Мальте

Бывший защитник сборной Италии Кристиан Дзаккардо стал игроком "Хамрун Спартанс", об этом сообщает официальная страница мальтийского клуба в соцсети Facebook.

35-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "Хамрун Спартанс" контракт до лета 2018 года.

Последним клубом Дзаккардо была "Виченца". Также чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии известен по выступлениям за "Палермо", "Вольфсбург" и "Милан".

Не пропустите: Рейтинг самых быстрых игроков АПЛ. | http://soccernews.ru