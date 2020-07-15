Кристиан Эриксен может покинуть "Интер" летом

Датский полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, итальянский клуб готов продать футболиста за 60 миллионов евро, так как главный тренер "Интера" Антонио Конте не видит его в основном составе.

Эриксен перешел в "Интер" в январе 2020 года из "Тоттенхэма" за 20 миллионов евро. 28-летний хавбек провел за "нерадзурри" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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