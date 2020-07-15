Кристиан Эриксен может покинуть "Интер" летом
Датский полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Sport Mediaset.
По сведениям издания, итальянский клуб готов продать футболиста за 60 миллионов евро, так как главный тренер "Интера" Антонио Конте не видит его в основном составе.
Эриксен перешел в "Интер" в январе 2020 года из "Тоттенхэма" за 20 миллионов евро. 28-летний хавбек провел за "нерадзурри" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17