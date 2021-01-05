Кристиан Эриксен может вернуться в Англию или Нидерланды

Датский полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен получил предложения от "Аякса" и "Вулверхэмптона", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, голландский и английский клубы намерены арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Хавбек хочет сменить клуб, так как не имеет регулярной игровой практики. Ранее он уже играл в Нидерландах именно за "Аякс", а в Англии выступал за "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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