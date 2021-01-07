Кристиан Эриксен не перейдет в ПСЖ

Теги псжинтер миланкристиан эриксентрансферы

Кристиан Эриксен не перейдет в ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" не собирается подписывать датского полузащитника миланского "Интера" Кристиана Эриксена, сообщает ESPN.

По сведениям издания, французский клуб уже уведомил руководство "Интера", что не собирается его подписывать. 

Ранее сообщалось, что Эриксен хочет сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал" и "Вулверхэмптон".

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Почеттино хочет дать Верратти больше свободы в атаке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матч "Осасуна" - "Реал" находится под угрозой срыва

Матч "Осасуна" - "Реал" находится под угрозой срыва

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов