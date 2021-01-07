Кристиан Эриксен не перейдет в ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" не собирается подписывать датского полузащитника миланского "Интера" Кристиана Эриксена, сообщает ESPN.

По сведениям издания, французский клуб уже уведомил руководство "Интера", что не собирается его подписывать.

Ранее сообщалось, что Эриксен хочет сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику. Интерес к хавбеку проявляют "Арсенал" и "Вулверхэмптон".

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Интер" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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