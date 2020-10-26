Кристиан Эриксен покинет "Интер" зимой



Датский полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, футболист недоволен количеством игрового времени, которое ему выделяет главный тренер клуба Антонио Конте. Из-за этого Эриксен часто ссорится с наставником.

28-летний Эриксен выступает за "Интер" с января 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Боруссия" зимой попытается подписать Эриксена. | http://soccernews.ru