Кристиан Эриксен покинет "Интер" зимой

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Кристиан Эриксен покинет "Интер" зимой
Датский полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, футболист недоволен количеством игрового времени, которое ему выделяет главный тренер клуба Антонио Конте. Из-за этого Эриксен часто ссорится с наставником.

28-летний Эриксен выступает за "Интер" с января 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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