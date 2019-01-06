Кристиан Эриксен получил престижную индивидуальную награду

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен признан лучшим футболистом Дании в 2018 году.

26-летний игрок завоевал престижную индивидуальную награду по итогам голосования, которое проводилось среди датских тренеров.

В текущем сезоне Эриксен провёл за "Тоттенхэм" 25 матчей, забил 6 мячей и сделал 9 ассистов.

На ЧМ-2018 хавбек в составе сборной Дании сыграл 4 поединка, отличился 1 голом и 1 результативной передачей.

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