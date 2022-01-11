Кристиан Эриксен забил красивый гол на тренировке (видео)

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Кристиан Эриксен забил красивый гол на тренировке (видео)

Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Датский полузащитник Кристиан Эриксен продемонстрировал, что он не растерял футбольных навыков.

Футболист опубликовал в своем инстаграме видео, на которой он забил гол ударом из-за пределов штрафной площади.

Напомним, что 29-летний Эриксен перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Европы Дания - Финляндия. Футболист потерял сознание прямо на поле, но врачи сумели реанимировать его. После этого хавбеку был имплантирован в грудь кардиостимулятор. В связи с этим Эриксен был вынужден покинуть "Интер", так как в Италии запрещено играть с подобными устройствами. В настоящее время он является свободным агентом.

Ранее Эриксен выступал за "Аякс", "Тоттенхэм" и "Интер". За сборную Дании сыграл 109 матчей и забил 36 голов.

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