Кристиан Эриксен забил красивый гол на тренировке (видео)
Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен
Датский полузащитник Кристиан Эриксен продемонстрировал, что он не растерял футбольных навыков.
Футболист опубликовал в своем инстаграме видео, на которой он забил гол ударом из-за пределов штрафной площади.
Напомним, что 29-летний Эриксен перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Европы Дания - Финляндия. Футболист потерял сознание прямо на поле, но врачи сумели реанимировать его. После этого хавбеку был имплантирован в грудь кардиостимулятор. В связи с этим Эриксен был вынужден покинуть "Интер", так как в Италии запрещено играть с подобными устройствами. В настоящее время он является свободным агентом.
Ранее Эриксен выступал за "Аякс", "Тоттенхэм" и "Интер". За сборную Дании сыграл 109 матчей и забил 36 голов.
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|27
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|Хеллас Верона
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|12
|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|26
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