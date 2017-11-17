Кристиан Эриксен: жемчужина датского футбола

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Кристиан Эриксен: жемчужина датского футболаКристиан Эриксен – один из героев не только последней недели, но и, без преувеличения, всего нынешнего футбола. Его яркое выступление во вторник в историческом матче против сборной Ирландии заставило написать о нем  материал, в котором постараемся вспомнить прошлое, оценить нынешнее и поразмышлять о будущем этого великолепного датского виртуоза кожаного мяча.

Широкая футбольная общественность познакомилась с Кристианом семь лет назад на Чемпионате Мира в ЮАР. Уже тогда 18-летнего Эриксена главный тренер Мортен Ольсен потихоньку подпускал к основе: на том Мундиале подававший надежды юноша появился на поле в двух матчах. И хоть африканский форум сложился неудачно для сборной Дании, уже всем было понятно, что не по годам растет замечательный игрок.

К тому времени, юный Эриксен вовсю блистал в амстердамском "Аяксе", куда его годом ранее перетащил Мартин Йол с помощью вездесущих голландских скаутов, опередивших даже саму "Барселону". С датчанином в составе столичный клуб три раза подряд выиграл чемпионство, а сам Кристиан был одним из ключевых футболистов команды. Все это время молодого исполнителя вел целый ряд больших клубов. Дольше всех его желал приобрести "Ливерпуль": в средствах массовой информации с каждым открытием трансферного окна о заинтересованности мерсисайдцев в датском полузащитнике писали буквально все. Но летом 2013 подоспел лондонский "Тоттенхэм", в очередной раз выигравший конкуренцию у ливерпульцев, как это было ранее с Мусса Дембеле и Клинтом Дэмпси и произойдет позже с Деле Алли.

Эриксен сразу стал основным игроком. Несмотря на невнушительные физические данные, датчанин крепко стоит на ногах, хорошо видит поле, и обладает великолепным поставленным ударом с двух ног. На последнем хочется особо заострить внимание. Ведь, на самом деле, сегодня в футболе не каждый может похвастаться таковым умением. Парадокс, но, казалось, тем, чем должен обладать любой добротный полузащитник, умеют и практикуют лишь единицы. Существует достаточное количество футболистов, классно бьющих одной ногой, но вторая за частую для ходьбы. 

Вингер "Тоттенхэма" не является уж сильно забивным игроком, он – из тех, кто любит больше раздавать. Но когда отличается, то это всегда под видом вкусного блюда для искушенного гурмана. Не знаю, как у вас, но у меня в этой связи напрашивается аналогия в великим Полом Скоулзом – тем, который всю свою жизнь отгонял в футболке "Манчестер Юнайтед" и все время на ведущих ролях. Но, кажется, не дополучил своих лучей славы из-за того, что страшно не любил общаться с прессой и, в общем-то, не был медийной персоной.

Кристиан Эриксен – также человек немедийный. Более того, он и на поле частенько находится в тени напарников по команде, хотя выполняет свою работу ничуть не хуже. Сейчас игрок уровня датчанина на его позиции – на вес золота. Во-первых, он универсальный: может сыграть, как в центре в глубине или под нападающим, так и на фланге. Во-вторых, датчанин очень редко подвергается травмам (тьфу-тьфу). За три прошлых сезона в "Тоттенхэме" Эриксен только в рамках внутреннего чемпионата отыграл 109 матчей, а это просто заоблачный показатель для современного футболиста, тем более выступающего в Англии.

Прошлым летом снова СМИ заговорили о том, что лидером сборной Дании активно интересуются топ-клубы. Не удивительно, ведь Эриксен в прошлом сезоне раздал 18 голевых передач и отличился восьмью голами. Но никто из европейских грандов так и не предпринял попытку заполучить игрока и на это есть причины. Во-первых, потому что его контракт действителен до 2020 года. Во-вторых, сумма отступных в нем не прописана, ведь Даниэля Леви (президент "шпор") опытный и очень разумный руководитель, для того, чтобы вешать ценник на все еще прогрессирующего игрока, который вскоре и так может принести клубу огромные деньги. В-третьих, самому игроку весьма комфортно в лондонском коллективе, который на протяжении двух сезонов находился в чемпионской гонке.

После вторничного матча, в котором сборная Дании в пух и прах разнесла Ирландию, а Кристиан оформил хет-трик, его жизнь разделилась на до и после этого поединка. В тот вечер ликовали и продолжают ликовать не только скандинавские болельщики, но и президент "Тоттенхэма". Нет сомнений в том, что в ближайшее время лондонцы предложат датчанину новый контракт, на новых условиях и, как минимум, в два раза увеличенным окладом, потому как его сегодняшняя зарплата по английским меркам очень даже скромная (70 тысяч фунтов в неделю). Возможно, там будут прописаны отступные в районе 200 млн. Если уж продавать, так выручать по полной и не мне об этом советовать господину Леви.

После матча в Дублине Эриксен стал настоящим национальным героем и в то же время серьезно поднял планку для самого себя. Теперь на нем будет висеть еще большая ответственность, не только в играх за национальную сборную, но и за клуб.

25 лет – расцвет для футболиста и, кажется, датский принц поймал нужную волну. Теперь можно пожелать ему только удачи, ведь игрок он высококлассный и исключительно породистый, а таких любят вне зависимости от клубных пристрастий.

Богдан Архипенко

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