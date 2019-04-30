Кристиан Карамбе назвал Погба инопланетянином

Теги реал мадридполь погбаманчестер юнайтед

Кристиан Карамбе назвал Погба инопланетянином

Экс-игрок "Реала" и сборной Франции Кристиан Карамбе рассказал, на кого похож полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Об этом сообщает AS.

Карамбе назвал 26-летнего француза инопланетным существом. Кроме того футболист оценил возможность игрока перейти в "Реал"

"Реал" должен купить его, однако только Зинедин Зидан может сказать, перейдет ли он в команду. 

Погба хочет играть в футбол, он инопланетянин. Он галактикос", - сказал Карамбе.

Кристиан Карамбе защищал цвета "Реала" с 1997 по 2000 год.

Ранее сообщалось, что Погба согласовал контракт с мадридским клубом.

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