Кристиан Карамбё оценил уровень игры Головина

Экс-полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбё поделился впечатлениями от игры российского хавбека "Монако" Александра Головина.

"Головин - это очень сильный хавбек с высоким игровым интеллектом. Радует, что он выбрал клуб, где имеет постоянную игровую практику. Это очень важно для молодого игрока. С каждым годом он будет только прогрессировать в "Монако". Переход в ПСЖ? Там очень высокая конкуренция в средней линии и можно остаться без игровой практики. Не знаю, насколько сейчас это лучший выбор для Головина. Он ещё успеет поиграть в топ-клубе", - сказал Карамбё.

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, в досрочно завершённом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.

Не пропустите: "Все в шоке": экс-тренер Головина раскритиковал РФС за распределение солидарных выплат от трансфера игрока в "Монако". | http://soccernews.ru