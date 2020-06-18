Кристиан Карамбё оценил уровень игры Головина
Экс-полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбё поделился впечатлениями от игры российского хавбека "Монако" Александра Головина.
"Головин - это очень сильный хавбек с высоким игровым интеллектом. Радует, что он выбрал клуб, где имеет постоянную игровую практику. Это очень важно для молодого игрока. С каждым годом он будет только прогрессировать в "Монако". Переход в ПСЖ? Там очень высокая конкуренция в средней линии и можно остаться без игровой практики. Не знаю, насколько сейчас это лучший выбор для Головина. Он ещё успеет поиграть в топ-клубе", - сказал Карамбё.
Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, в досрочно завершённом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
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Кристиан Карамбё оценил уровень игры Головина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13