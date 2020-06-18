Кристиан Карамбё оценил уровень игры Головина

Теги монакоалександр головин

Кристиан Карамбё оценил уровень игры Головина

Экс-полузащитник сборной Франции Кристиан Карамбё поделился впечатлениями от игры российского хавбека "Монако" Александра Головина.

"Головин - это очень сильный хавбек с высоким игровым интеллектом. Радует, что он выбрал клуб, где имеет постоянную игровую практику. Это очень важно для молодого игрока. С каждым годом он будет только прогрессировать в "Монако". Переход в ПСЖ? Там очень высокая конкуренция в средней линии и можно остаться без игровой практики. Не знаю, насколько сейчас это лучший выбор для Головина. Он ещё успеет поиграть в топ-клубе", - сказал Карамбё.

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года, в досрочно завершённом сезоне он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.

Не пропустите: "Все в шоке": экс-тренер Головина раскритиковал РФС за распределение солидарных выплат от трансфера игрока в "Монако". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

АПЛ провела 1541 тест на коронавирус. Лишь один оказался положительным

АПЛ провела 1541 тест на коронавирус. Лишь один оказался положительным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов