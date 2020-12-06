Кристиан Нобоа поделился мнением о причинах неудач российских клубов в еврокубках
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о неудачах российских клубов в еврокубках.
"В еврокубках стоит допустить одну ошибку - сразу получаешь гол. В России не всегда так. К тому же, в России сейчас меньше качественных легионеров. Не могу понять, почему легионеры не учат русский язык в России. Когда я приехал, было всего четыре легионера в команде. Так и начал изучать русский, а потом и другие иностранные языки", — приводит слова Нобоа пресс-служба "Сочи".
Напомним, ни один из клубов представляющих Россию не вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. "Зенит" занял последнее место в квартете F, "Локомотив" имеет шансы занять только 3-е место в группе А. И только "Краснодар" обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы, заняв 3-е место в группе Е.
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