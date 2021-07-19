Фото: инстаграм Нобоа/Автор неизвестен

Хавбек сборной Эквадора и "Сочи" Кристиан Нобоа прокомментировал итоги Кубка Америки.

– Поговорим о выступлении сборной Эквадора на Кубке Америки. Выход в четвертьфинал для вашей команды после трех ничьих в группе – успех или неудача?

– Конечно, успех. У нас молодая команда. В сборную пришли новые футболисты, для многих из которых это был первый крупный турнир.

Можно сказать, что парни учились. Дай Бог, чтобы они стали сильнее и уже сейчас начали готовиться к следующему Кубку Америки. Так что все хорошо.

– В четвертьфинале ваша команда уступила 0:3 будущему победителю турнира – Аргентине. Как сложился матч?

– Все просто. Аргентина играла лучше и могла выиграть крупнее, 4:0, 5:0. Однако и у нас были моменты. Мы вполне могли забить один, два мяча.

Но это футбол – Аргентина показала отличную игру. У нее очень сильный состав, в каждой линии есть по-настоящему классные исполнители.

– Аргентина – объективно сильнейшая команда турнира?

– Да! Каждый футболист на своей позиции был очень силен. Они показали и качественный командный футбол.

– Как, на ваш взгляд, выглядели на турнире Месси и Барриос?

– Оба за свои сборные сыграли очень хорошо.

Месси по праву стал лучшим футболистом Копа Америка, а Барриос был самым важным игроком у Колумбии. За Вильмара я очень рад, он мой большой друг! – сказал Нобоа в разговоре с Bobsoccer.

В прошедшем сезоне эквадорец сыграл 25 матчей за "Сочи" в РПЛ, в которых забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

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