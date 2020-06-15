Кристиан Штрайх рулит "Фрайбургом" уже 9 лет - редкость для современного футбола! Рассказываем историю самого стабильного тренера в Бундеслиге

В прошлый четверг Кристиан Штрайх отпраздновал 55-летие, а на следующий день подписал с "Фрайбургом" новый контракт. Штрайх остается в должности дольше всех среди действующих тренеров Бундеслиги – с 2011 года. А вообще он посвятил "Фрайбургу" всю тренерскую карьеру, находясь в структуре клуба последние 15 лет: сначала тренировал молодежку, затем дождался шанса в главной команде. Штрайх родился в маленьком городке на границе Германии, Франции и Швейцарии. В футбол он влюблялся за южным рубежом, гоняя с отцом на матчи в Базель. Наибольшее впечатление на будущего тренера произвел финал Кубка Обладателей кКбков 1979 между "Барселоной" с Нескенсом и Решаком и "Фортуной" (4:3). По дороге с матча какой-то каталонский фанат снял с себя фирменные шляпу, шарф, значок с эмблемой и молча повесил все эти клубные атрибуты маленького Кристиана. "Я даже поблагодарить не сумел, он не знал немецкого, а я не говорил по-испански. Тогда я получил важный урок – футбол объединяет, убежать от него нереально", – рассказывал Штрайх.



Игровая карьера Штрайха получилась не слишком успешной и долгой – уже в 29 пришлось завершить ее из-за травмы. Один из его тренеров Слободан Чендич говорил: "Ты медленная улитка, у тебя тоненькие ноги. Шуруй домой и найди себе достойную профессию". Долго искать не пришлось бы – отец Кристиана работал мясником и имел собственную лавку. Там всегда нашлось бы место для сына. Однако Кристиан выбрал другой путь. Он закинул на спину рюкзак и пошел исследовать дальние страны. Марокко, Индия, Индонезия. "У меня не так много сильных сторон. Но если вы увезете меня куда-то за сотни километров, через два дня я доберусь обратно", – признается Штрайх. Затем выучился на учителя и преподавал в школе историю. Надолго его не хватило: Кристиан сходил с ума от того, что из года в год приходилось рассказывать ученикам ту же программу. Впрочем, привычка воспитывать личности не исчезла. Штрайх не просто тренирует своих футболистов, но и учит их жить, учит быть образованными и сознательными людьми. Например, призывает покупать не инкубаторное мясо, а свежину фермерского производства, на своем примере демонстрирует, что нужно носить экологически чистую одежду. А до стадиона ездит на велосипеде. В октябре "Фрайбург" сенсационно переиграл "Лейпциг", а Штрайх после матча спокойно вынес из толпы людей велосипед и направился домой.



Важная тема в клубе – политика. "В раздевалке мы говорим не только о составе и тактике. Также обсуждаем Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана. В команде есть американцы и турки, а тренер хочет знать их мнение. Пришлось высказаться и мне, ведь на моей малой родине в Саксонии много людей проголосовало за праворадикальную партию в Германии", – признавался нападающий Нильс Петерсен. Штрайх полностью разбивает мантру, что футбол вне политики. Он публично разносит праворадикалюную партию, говорит о тяжелой жизни беженцев и проблемах немецкого общества в целом. Конечно, не всем нравится его "левая" позиция, но наличие четкой собственной политической мысли – редкость среди футбольных людей. Недавно его спросили, с кем из политиков он бы хотел познакомиться. После нереальных вариантов с Сальвадором Альенде и Патрисом Лумумбой тренер назвал Ангелу Меркель. Реализовать мечту было бы значительно легче в статусе наставника сборной Германии, однако Кристиан в шутку говорит, что не сможет тренировать Бундестим из-за своего произношения. У него резкий Алеманнский диалект, который с непривычки режет по ушам. Конечно, возглавить национальную сборную ему не предлагают, а слухи об интересе со стороны "Баварии" тоже трудно воспринимать серьезно. Но пойти на повышение Штрайх мог бы.



Мог бы, но не хочет! "Фрайбург" – один из беднейших клубов Бундеслиги. При этом Штрайх стабильно держит команду в середине турнирной таблицы. Даже выводил в еврокубки, а в этом сезоне выдал роскошный старт – до середины ноября "черно-белые" шли в ТОП-4. Штрайх очень привязан к родному региону, а тамошние люди отвечают ему взаимной любовью. Когда капитан "Айнтрахта" грубо сбил Кристиана во время игры, все футболисты рванули защищать своего наставника, а мог рвануть и весь стадион. Штрайх обеспечивает "Фрайбургу" стабильную жизнь воспитанием классных футболистов на продажу. Его школу прошли Омер Топрак, Даниэль Калиджури, Макс Крузе, Матиас Гинтер, Оливер Бауман, Роман Бюрки, Максимилиан Филипп, Чаглар Союнчу (пришел за 3 млн, ушел за 21 млн). Благодаря работе со Штрайхом прошлой осенью вызовы в сборную получили Робин Кох и Лука Вальдшмидт. Правда, ему не очень нравится вся эта распродажа. "Моих игроков продают, как на рынке дичи. Их цены обсасывают в прессе – это ужасно", – говорил Штрайх. Он также критиковал футбольную глобализацию после трансфера Неймара: "Бог денег становится все больше. Вскоре он нас поглотит". Нужно сказать, что таланты "Фрайбурга" не всегда раскрываются в больших клубах, ведь футбол команды довольно специфический.

Еще один важный аспект – максимальное доверие в раздевалке. Штрайх может оставить лидеров в запасе и не услышать никаких претензий. Во "Фрайбурге" все свято верят, что тренер прав. Возражать ему или вешать нос никто не смеет. Пресс-конференции 55-летнего коуча – особое явление немецкого футбола. Шутки, резкие заявления, острые ответы журналистам. Его слова расхватывают на цитаты. "Мы не должны побеждать. Единственное, что мы должны, – умереть". Комментируя новый контракт с "Фрайбургом", Штрайх едва сдерживал слезы. Столь большое значение для него имеет доверие родного клуба. Кристиану всегда хватало ораторского мастерства, а здесь он не мог подобрать слов, дрожащим голосом выдавил из себя несколько теплых фраз. Стороны даже не вели переговоров – все было понятно и так. Штрайх не хочет задерживаться на тренерской скамье до глубокой старости, но мечтает провести во "Фрайбурге" следующие пару лет.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников