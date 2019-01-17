Кристофер Олссон поделился эмоциями о переходе в "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон взял интервью у нового игрока команды Кристофера Олссона.

В интервью одноклубнику Олссон заявил, что его девушка не хотела, чтобы он переезжал в Россию.

"Я знал о клубе совсем мало, знал, что это очень серьезный клуб. О России знал лишь то, что там играют в хоккей.

Когда моя девушка узнала, она сразу сказала - нет, а родители сразу поддержали его. Надо сказать, здесь сложнее, чем в Швеции или Дании. Я по-прежнему жив - это главное. Я попросил дать мне 2 года в "Краснодаре" и мы станем чемпионами", - заявил Олссон.

Олссон перешел в "Краснодар" в начале 2019 года из АИКа за 4,9 миллионов евро.

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