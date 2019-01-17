Кристофер Олссон поделился эмоциями о переходе в "Краснодар"
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон взял интервью у нового игрока команды Кристофера Олссона.
В интервью одноклубнику Олссон заявил, что его девушка не хотела, чтобы он переезжал в Россию.
"Я знал о клубе совсем мало, знал, что это очень серьезный клуб. О России знал лишь то, что там играют в хоккей.
Когда моя девушка узнала, она сразу сказала - нет, а родители сразу поддержали его. Надо сказать, здесь сложнее, чем в Швеции или Дании. Я по-прежнему жив - это главное. Я попросил дать мне 2 года в "Краснодаре" и мы станем чемпионами", - заявил Олссон.
Олссон перешел в "Краснодар" в начале 2019 года из АИКа за 4,9 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|ЦСКА Москва
|17
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|17
|28
|5
|Локомотив Москва
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|28
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|Рубин
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|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
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|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
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|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10