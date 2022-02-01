Кристофер Перейра прокомментировал свой переход в "Спартак"

Фото: инстаграм "Спартака"\Автор неизвестен

Новоиспеченный хавбек московского "Спартака" Кристофер Мартинс Перейра прокомментировал свою аренду из швейцарского "Янг Бойз".

"Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко. Все прошло довольно быстро. И сейчас я счастлив быть здесь!

Спасибо за теплый прием. Я рад начать это новое приключение и с нетерпением жду встречи с командой. Знаю, что "Спартак" – большой российский клуб с серьезными амбициями и желанием добиться чего-то в Европе.

Здорово, что "Спартак" продолжает свой путь в Лиге Европы. Надеюсь, вместе мы сможем пройти еще дальше", – сказал Мартинс.

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