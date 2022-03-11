Критерии вручения "Золотого мяча" будут изменены: подробности

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Критерии вручения "Золотого мяча" будут изменены: подробности

СМИ узнали о планах журнала France Football пересмотреть критерии выбора обладателя "Золотого мяча".

По информации L’Equipe, редакция журнала намерена сделать три изменения.

Во-первых, награду будут вручать по итогам сезона, а не календарного года. Это должно произойти уже в 2022 году.

Во-вторых, право голосовать получат только представители стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА.

В-третьих, индивидуальные достижения будут котироваться больше, чем выигранные трофеи.

Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард ПСЖ Лионель Месси. Его победа в 2021 году вызвала много споров.

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