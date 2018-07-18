Критика правительства Хорватии Даличем оказалась фейком

Критическое заявление главного тренера сборной Хорватии Златко Далича в адрес правительства своей страны оказалось фейком.

На самом деле данное письмо написал журналист Игор Примужич, который подал его как обращение Далича к политикам.

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