Критика правительства Хорватии Даличем оказалась фейком

Теги хорватиязлатко далич

Критика правительства Хорватии Даличем оказалась фейком

Критическое заявление главного тренера сборной Хорватии Златко Далича в адрес правительства своей страны оказалось фейком.

На самом деле данное письмо написал журналист Игор Примужич, который подал его как обращение Далича к политикам.

Не пропустите: Тренер Хорватии жестко раскритиковал хорватских политиков. | http://soccernews.ru

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