Кризис "Наполи" серьезней, чем кажется, и Гаттузо здесь не помощник! Разбираем, почему Анчелотти провалился в Неаполе

После увольнения Карло Анчелотти итальянская футбольная общественность раскритиковала руководство "Наполи". Мол, нельзя отправлять в отставку тренера, который вывел команду в плей-офф Лиги Чемпионов. Но локальный успех не способен перечеркнуть неудачи последних месяцев – команда находится в затяжном игровом кризисе. Почему так? Разберемся!!

Синдром завышенных ожиданий

Колоритный и очень острый на язык президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис летом 2018 решился на серьезный шаг – он не стал продолжать сотрудничество с Маурицио Сарри, а доверил команду именитому и титулованному Карло Анчелотти. Сарре был главным идеологом клуба, создателем той красочной и эффективной игры команды, которая так нравилась болельщикам. Тосканский банкир вывел почти всех игроков "адзурры" на качественно новый уровень – посредственные и неприметные ролевики превратились в звезд, ветераны получили новую молодость, а сбитые летчики снова вышли на пик. Но Де Лаурентис хотелось материализовать все это в титулы. Сарри пошел в "Челси", а Неаполь захлестнула волна новых ожиданий – фанаты были убеждены, что вслед за Анчелотти в клуб придут звезды, а большие победы – дело времени. На деле оказалось, что приход Анчелотти и был тем громким трансфером "Наполи", которого все так ждали. Де Лаурентис отказался от вариантов с Кавани, Ди Марией и Бензема. "Зачем нам престарелые звезды?" – говорил босс "адзурры" с улыбкой на лице. Покупать молодых звезд также не спешил – дорого и рискованно.

Неправильные тактические решения и примитивизация игры

Анчелотти обещал не разрушать то, что построил предыдущий тренер, но почти сразу отодвинул каноническую для "партенопейцев" схему 4-3-3 на второй план. Игроки, которых в течение трех сезонов водили за руку и до мельчайших деталей объясняли их роль, получили свободу и возможности для импровизации. Никто не задумывался, готовы ли они к таким изменениям. "Наполи" начал постепенно, но уверенно отходить от стиля Сарри с короткими передачами и максимально высоким прессингом к более примитивной игре с меньшим акцентом на контроль мяча, длинными забросами и регулярными навесами с флангов. Новая схема 4-4-2 выглядела максимально нелогичной, ведь в то время в команде был только один классический форвард – часто травмированный и нестабильный поляк Милик. Обычно тренер использовал на острие атаки "малышей" Мертенса и Инсинье. Это приносило локальные успехи – в матчах против "Ливерпуля" и ПСЖ в Лиге Чемпионов, когда команда играла вторым номером, главным оружием стали поразительные контратаки. Но в чемпионате Италии "Наполи" не хватало вариативности и мощности. Титул был проигран задолго до завершения турнира. Неудачу списали на дебютный сезон Анчелотти, знакомство с командой и кадровый дефицит. Летом 2019-го Де Лаурентис начал тратить деньги на новых игроков.

Провал звездных новичков

Перед началом текущего сезона "Наполи" попрощался с рядом футболистов, которые не входили в планы тренера. Зато клуб потратил на трансферном рынке неслыханные для себя 105 млн евро. В команду пришли защитник "Ромы" Манолас, мексиканская звезда Ирвинг Лосано, молодой талант Элиф Эльмас, универсал Джованни Ди Лоренцо и форвард-ветеран Фернандо Льоренте. Из всех только Ди Лоренцо стал по-настоящему незаменимым игроком в первой половине сезона. Он дорос до уровня сборной Италии, а в клубе успел сыграть на трех позициях. Самое дорогое приобретение в истории "Наполи" – Ирвинг Лосано – пока вообще не оправдывает возложенных на него надежд. Но и здесь большая доля вины лежит на Анчелотти. Мексиканец в течение всей карьеры играл на фланге, а тренер упорно ставил его вторым форвардом в схеме 4-4-2. Чтобы проявить свои лучшие качества – скорость и дриблинг – Лосано нужен простор, а в условиях плотной опеки защитников в чужой штрафной пользы от него очень мало.

Плохая форма лидеров и недальновидность

Для того, чтобы игроки атаки могли заниматься импровизацией, им нужны надежные и энергичные партнеры позади. В последние годы игра "Наполи" держалась на нескольких столбах. Один из них – Калиду Кулибали. Сенегальский центрбэк не просто хорошо играл на своей позиции, он брал на себя самую большую часть нагрузки на своей половине поля. Кулибали всегда персонально действовал против самых опасных игроков соперника, вступал в отбор, исправлял провалы партнеров и начинал атаки креативными передачами. Проблема в том, что лидер команды не имел полноценного отдыха в течение нескольких лет. В 2018-м он со сборной Сенегала играл на Чемпионате Мира, в 2019-м пришел с национальной командой до финала Кубка Африканских Наций, пропустив всю подготовку "Наполи" к сезону. К тому же, "Наполи" покинул Рауль Альбиоль, который дополнял Кулибали хорошей позиционной игрой и умными подсказками. Времени, чтобы сыграться с новыми партнерами по обороне, у сенегальца не было вообще. Другой "столб" – бразильский энерджайзер Аллан. Футболист, которого Сарри превратил с узкопрофильного разрушителя на универсального хавбека. Аллан играл за сборную Бразилии на Копа Америка и также не участвовал в тренировочных сборах "адзурры". Удивительно, что Анчелотти с его опытом не предусмотрел спада физической формы этих игроков, на предсезонных сборах не стал распределять их функции на других своих футболистов, а упорно ставил их в основу из первых матчей сезона. Именно их индивидуальные ошибки чаще всего приводили к пропущенным голам команды осенью.

Потеря контроля и нерешительность

После серии неудач в чемпионате Италии Де Лаурентис решил закрыть команду на базе. Это вызвало гневную реакцию игроков, которые проигнорировали указание президента и разъехались по домам после матча Лиги Чемпионов против "Зальцбурга". Анчелотти же не захотел участвовать в этих разборках. Он дистанцировался от событий и позволил скандалу разгореться до огромных масштабов. Дошло до того, что злые фанаты угрожали футболистам, врывались в их дома и уничтожали их авто. Все это продолжалось почти два месяца. Находясь под огромным давлением, команда выдала худшую серию в своей новейшей истории – 9 матчей без побед подряд. Разговоры об увольнении Анчелотти начали распространяться еще в октябре, но, кажется, тренера это не сильно беспокоило. Он не делал никаких изменений в тактике, не принимал кардинальных решений, а просто возложил ответственность за решение проблем на игроков.

Что в итоге?

Все это привело к тому, что "Наполи" застрял на 7 месте в турнирной таблице Серии "А". Команда рискует впервые с 2015-го не выйти в Лигу Чемпионов, что станет болезненным ударом по финансовой стабильности клуба. Последние месяцы Анчелотти на посту тренера "адзурры" в очередной раз показали, что титулованный тренер совершенно не способен преодолевать кризисные ситуации. Он прекрасно работает в комфортных для себя условиях, в окружении топовых футболистов, которые выигрывают матчи благодаря высокому индивидуальному мастерству. Анчелотти так и не понял, что своими привычными методами он не сможет добиться успеха в команде, где уровень игроков значительно ниже, чем в "Челси", "Реале" или ПСЖ и, конечно, легендарном "Милане". Игрокам "Наполи" нужно жесткое тактическое обучение и индивидуальный подход, а не просто тренер-друг, который главную ставку делает на импровизацию. Новым тренером "Наполи" стал бывший подопечный Анчелотти Дженнаро Гаттузо. Задача нового тренера – выход в Лигу Чемпионов и стабилизация ситуации в раздевалке. Гаттузо – мотиватор, который способен поднять настроение игроков и болельщиков своей импульсивностью и самоотверженным трудом. Но если "Наполи" не отказывается от идеи борьбы за титулы, то приглашение Гаттузо станет лишь временным решением.